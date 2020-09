Trump annuncia la firma dell’accordo di pace tra Israele e Emirati Arabi a Washington

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Il presidente Donald Trump ospiterà il 15 settembre prossimo alla Casa Bianca la cerimonia per la firma dell'accordo di normalizzazione dei rapporti tra Israele e gli Emirati Arabi. Lo riferisce l'Afp citando un dirigente dell'amministrazione Usa. "Sono fiero di andare la settimana prossima a Washington su invito del presidente Trump per partecipare alla cerimonia storica alla Casa Bianca per la firma dell'Accordo di pace tra Israele ed Emirati Arabi Uniti". Lo ha detto il premier israeliano Netanyahu. - (PRIMAPRESS)