Trapianto con Covid: negli Usa i nuovi polmoni ad una donna nascondevano il virus

(PRIMAPRESS) - USA - Una donna è morta per Covid due mesi dopo aver ricevuto un doppio trapianto di polmoni:il virus le è stato trasmesso dai polmoni infetti del suo donatore E' accaduto in Michigan. La donna ha iniziato a stare male tre giorni dopo il doppio trapianto:difficoltà a respirare febbre alta e una polmonite in atto. Ma il test Covid risulta negativo.A un'indagine più approfondita su un campione dei nuovi polmoni della donna,il test è risultato positivo. E’ il primo caso confermato in Usa di trasmissione Covid tramite trapianto di organi. Al contempo si conferma anche la possibilità di un’attività silente del Covid sui polmoni che si scopre solo con una diagnostica specifica. - (PRIMAPRESS)