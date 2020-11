Teheran: riserve di uranio oltre il limite dell'accordo nucleare secondo il rapporto Aiea

(PRIMAPRESS) - TEHERAN - Le riserve di uranio a basso arricchimento dell'Iran superano di 12 volte il limite ammesso dall'accordo sul nucleare del 2015. Lo rileva nel suo nuovo rapporto l'Agenzia internazionale per l'energia atomica dell'Onu (Aiea), che sollecita ulteriori chiarimenti a Teheran su un suo sito nucleare sospetto, giudicando "tecnicamente non credibili" le informazioni fornite. Al 2 novembre l'uranio stoccato dalla Repubblica islamica era pari a 2.442,9 kg, a fronte di un tetto massimo fissato in 202,8 kg. - (PRIMAPRESS)