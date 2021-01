Swaminathan (Oms): “L’immunità di gregge non si riuscirà ad avere nel 2021. Servono molte dosi e tempo”

(PRIMAPRESS) - GINEVRA - Nonostante i vaccini, l'immunità di gregge Covid-19 non sarà raggiunta nel 2021. Questa è la previsione dell'Oms. Lo scienziato capo dell'Organizzazione mondiale della Sanità, Swaminathan, sollecita il mantenimento del distanziamento sociale e delle mascherine. Il direttore Oms, Ghebreyesus, chiede "un impegno collettivo per far sì che entro i prossimi 100 giorni le vaccinazioni per gli operatori sanitari e i soggetti ad alto rischio siano in corso in tutti i Paesi". "Servono miliardi di dosi e serve tempo", sottolinea Swaminathan. - (PRIMAPRESS)