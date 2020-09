Svolta nel conflitto libico con la decisione di al-Sarraj di dimettersi ad ottobre

(PRIMAPRESS) - TRIPOLI - Annunciando alla tv pubblica la sua intenzione di dimettersi, il capo del governo libico Fayez al-Sarraj ha dichiarato di voler cedere il potere a una nuova amministrazione a ottobre, durante i colloqui di pace per porre fine al conflitto. Al-Sarraj ha affermato che i colloqui mediati dalle Nazioni Unite tra le fazioni rivali del Paese hanno portato a una "nuova fase preparatoria" per unificare le istituzioni libiche e prepararsi per le elezioni parlamentari e presidenziali. - (PRIMAPRESS)