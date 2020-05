Stati Uniti: in prestito una somma record di tre trilioni di dollari per uscire dalla crisi economica provocata dal coronavirus

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Probabilmente non è mai accaduto nella storia recente degli Stati Uniti ma il paese a stelle e strisce ha annunciato di voler prendere a prestito una somma record di tre trilioni di dollari nel secondo trimestre 2020 per fronteggiare la crisi economica dovuta al coronavirus che ha completamente ribaltato il trend positivo del Pil e provocato un’impennata di disoccupazione senza precedenti. Il pacchetto di aiuti rischierà però di far saltare il bilancio pubblico. Si tratta di una somma più di 5 volte superiore al precedente record trimestrale, al culmine della crisi finanziaria del 2008. Nel 2019 gli Usa hanno preso a prestito 1,28 trilioni di dollari. Il debito pubblico totale Usa è vicino a 25 trilioni - (PRIMAPRESS)