Spy story militare: fermati a Roma dai Ros un capitano della Marina e uno delle Forze Armate Russe

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una vicenda dai contorni di spy-story quella che ha portato al fermo di due ufficiali, uno della Marina militare italiana e l'altro delle Forze Armate russe. Sono stati fermati dai carabinieri del Ros a Roma con l'accusa di spionaggio e rivelazione di segreti militari. Gli uomini del Ros sono intervenuti durante un incontro clandestino tra i due sorpresi in flagranza subito dopo la cessione di documentazione da parte del capitano italiano in cambio di una somma di denaro. L'ufficiale italiano è stato arrestato;al vaglio ora, per lo status diplomatico, la posizione del russo. - (PRIMAPRESS)