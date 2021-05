Spazio: raggiunte le dune di Marte dal rover cinese Zhurong. Studierà la struttura geologica

(PRIMAPRESS) - PECHINO - Successo per Tianwen-1, prima esplorazione interplanetaria della Cina, con il rover Zhurong che ha raggiunto le dune di Marte. Lo riferiscono i media statali di Pechino. Dopo tre mesi di preparativi in orbita e circa 8 minuti dall'ingresso nell'atmosfera marziana, la sonda ha superato tutte le difficoltà ed è atterrata sul Pianeta rosso. Alimentato a energia solare e del peso di 240 kg,il rover ha sei carichi utili scientifici per studiare topografia, geologia, struttura del suolo, minerali, rocce e atmosfera. - (PRIMAPRESS)