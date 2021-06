Spagna: è indulto per gli indipendentisti della Catalogna. Oggi l’appovazione del governo

(PRIMAPRESS) - MADRID - Il premier spagnolo Pedro Sanchez lo aveva anticipato e questa mattina il governo spagnolo ha approvato in Consiglio dei Ministri i decreti d'indulto parziale per i nove leader separatisti della Catalogna condannati al carcere dopo il tentativo di secessione del 2017. Si sana così, anche se parzialmente, una frattura profonda provocata all'interno del paese tra il governo e gli indipendentisti della Catalogna che avevano tentato di chiedere con forza la loro autonomia con una rivolta sociale che si era estesa in molte parti del paese fino a chiedere l'intervento forte della polizia.



