"Spagna amichevole e sicura", così il payoff dell'Ente del Turismo che spiega le misure adottate per le vacanze

(PRIMAPRESS) - MILANO – La Spagna fa partire una comunicazione per rassicurare i turisti che scelgono la penisola iberica per le loro vacanze. “Amichevole e sicura” recita il payoff che illustra le misure adottate contro la diffusione del coronavirus. “Sapevamo che il virus non sarebbe scomparso con la fine delle misure straordinarie. Fino al raggiungimento di un vaccino, dobbiamo convivere con il virus con assoluta prudenza e responsabilità, il che non è incompatibile con il godimento delle vacanze in Spagna”, sostiene Isabel Garaña Console Aggiunto e Direttore dell’Ente Spagnolo del Turismo di Milano. “La Spagna ha adotatto forti misure per fronteggiare l’emergenza che sono andate oltre – prosegue Garaña –a quelle attuate da altri paesi del nostro entourage.” In Spagna il governo centrale e gli enti regionali e locali hanno adottato misure rapide e rigorose di fronte a focolai molto circonscritti (circa il 70% hanno meno di 10 casi) in una risposta coordinata con autorità sanitarie e forze di sicurezza. Infatti, attualmente i focolai si concentrano principalmente in due regioni (Aragona e Catalogna) che sommano il 60% del totale dei casi. I focolai sono altamente localizzati e la stragrande maggioranza delle nostra destinazione di vacanza hanno un tasso d’incidenza del virus più basso di quello considerato a basso rischio (negli ultimi 14 giorni questo tasso è inferiore a 20 persone per 100.000 abitanti). La Spagna sta effettuando quasi 100 PCR per ogni 1.000 abitanti e la percentuale di sospetti sottoposti a un test diagnostico di PCR è circa il 90%. Ciò conferma l'efficacia del tracciamento e dimostra che quando viene individuato un sospetto contagio, viene effettuata una rapida identificazione dei contatti. Per quanto riguarda le procedure legate alla prevenzione per le attività turistiche sono molto rigorose. Il Ministero dell'Industria, del Commercio e del Turismo ha pubblicato 21 linee guida specifiche dettagliate per tipo di attività con raccomandazioni tecniche e sanitarie per un turismo sicuro. Allo stesso modo, sono stati incorporati tutti gli standard internazionali di salute e sicurezza dei trasporti. L’utilizzo della mascherina è obbligatorio sia nei trasporti che negli spazi aperti al pubblico su tutto il territorio nazionale tranne che nelle Isole Canarie. Per i turisti inoltre, oltre alle misure è necessario per chi arriva in aereo o in nave richiedere un codice QR per passare il controllo al loro arrivo in Spagna. - (PRIMAPRESS)