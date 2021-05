Shipping, gli 007 Usa controllano l'ex petroliera iraniana Makran trasformata in una base logistica di guerra digitale

(PRIMAPRESS) - USA - L'intelligence Usa sta monitorando due navi da guerra iraniane la cui destinazione potrebbe essere il Venezuela,paese oggetto di sanzioni da parte Usa.Una potenziale mossa provocatoria nelle tese relazioni tra Teheran e Washington sullo sfondo dei negoziati sul nucleare Lo scrive Politico citando tre dirigenti americani. Si tratta di una fregata e del Makran,una ex petroliera trasformata quest'anno in una sofisticata base logistica galleggiante che secondo media iraniani serve come piattaforma per la guerra elettronica e operazioni speciali. - (PRIMAPRESS)