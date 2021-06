Sfruttamento minorile: piaga che coinvolge 160 milioni di bambini. Mattarella "Anche l'Italia non è indenne"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si celebra oggi la Giornata mondiale contro lo sfruttamento minorile, piaga che coinvolge 160 milioni di bambini, con un aumento di 8,4 milioni negli ultimi 4 anni e altri 9 milioni di bimbi a rischio, a causa della crisi per la pandemia. Così nel Rapporto Unicef-Ilo. Nei Paesi più poveri, i minori hanno perso il 66% in più di giorni di scuola, e va peggio per le bambine (il 22% in più rispetto ai maschi).Si aggiungono ai 258mln che non avevano accesso all'istruzione già prima del virus, rileva Save the Children. "L'Italia non è esente, purtroppo, dal fenomeno del lavoro infantile, incluso lo sfruttamento da parte della malavita organizzata". Così il Presidente Mattarella è intervenuto nella Giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Mattarella ricorda che nel mondo sono oltre 150 milioni i bambini coinvolti. Occorre "un impegno concreto e solidale di tutti gli Stati, con l'obiettivo di porre fine al lavoro minorile entro il 2025, compreso l'utilizzo di bimbi soldato", per dare loro "il diritto a un avvenire liberamente scelto". - (PRIMAPRESS)