Santa Sofia, il museo turco patrimonio Unesco ritorna ad essere una moschea dopo 85 anni

(PRIMAPRESS) - ISTANBUL (TURCHIA) - La cultura si sacrifica per la religione e un monumento storico dichiara la sua sconfitta di patrimonio dell’umanità. Parliamo di Santa Sofia il museo turco che 85 anni fa Kemal Atatürk da moschea era stato trasformato in un museo riportando alla luce gli splendidi mosaici bizantini che l’adornavano. Aveva restituito agli sguardi di tutti la meravigliosa basilica cristiana di Aghia Sofia (Santa Sapienza) che i sultani ottomani avevano convertito in moschea. Nel 2011 l'Unesco l'aveva dichiarata Patrimonio dell'umanità. E nel 2014 Papa Francesco, dopo aver pregato accanto al Gran Muftì musulmano nella Moschea Blu, l'aveva visitata, soffermandosi a lungo in atto di profonda ammirazione. Ma oggi tutto è cambiato. Erdogan, il nuovo sultano turco, ha voluto così. Santa Sofia è di nuovo una moschea. - (PRIMAPRESS)