Route 66: la strada del mito a stelle e strisce ora si percorre anche con una moto elettrica con la rete di Electrify America

C'è chi la sognata come un viaggio d'iniziazione e chi l'ha percorsa nei mitici anni '70 ma anche chi ne ha vissuto le atmosfere attraverso i film come Route 66 di Steven Kent Austin o Bagdad Caffè di Percy Adlon o ancora i più conosciuti Heat con Robert De Niro, Kalifornia con Brad Pitt o Duel di Steven Spielberg. La Route 66, il lungo nastro d'asfalto solitario che attraversa l'America è un'icona di viaggio on the road che ora consentirà anche ai driver meno duri e puri ma inclini a cambiare i loro stili di vita in qualcosa di più sostenibile. La si potrà percorrere anche con una vettura o una Harley Davidson elettrica grazie alla rete di Electrify America che consentirà il coast to coast. La company americana ha da poco "aperto" il primo percorso per poter attraversare gli Stati Uniti da oceano ad oceano. Non solo, perchè c'è in previsione di terminare un altro percorso entro il prossimo Settembre. I percorsi forniscono stazioni di ricarica ad alta potenza compatibili con tutte le auto elettriche. Le stazioni di ricarica sono distanziate tra loro di circa 115 km, più che sufficiente per garantire l'autonomia anche ai veicoli elettrici con una bassa capacità delle batterie.