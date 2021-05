Ricatti digitali: DarkSide, la gang russa di hacker si fa consulente per attacchi in rete su commissione

(PRIMAPRESS) - USA - DarkSide, la gang digitale russa dietro al cyber attacco all'oleodotto Usa Colonial Pipeline, dello scorso 10 maggio, ha messo in piedi un servizio di ricatto dietro commissione. Lo riporta il New York TiMes ,secondo cui i servizi offerti da DarkSide includono assistenza per gli hacker, trattative con i target,la gestione del pagamento del riscatto e campagne ad hoc di ricatti per spingere le vittime a pagare. Le commissioni imposte per il servizio di assistenza, variano dal 25% per riscatti inferiori ai 500.000 dollari al 10% per quelli sopra i 5 milioni. - (PRIMAPRESS)