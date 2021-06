Regno Unito, Speranza (Salute): firmata ordinanza per tampone obbligatorio per chi proviene dall’Inghilterra

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha da poco firmato un’ordinanza che tocca vari punti. Il primo è l’ingresso in Italia dai Paesi dell’Unione Europea e da Stati Uniti, Canada e Giappone con i requisiti del Certificato Verde. Vietato ancora l’ingresso per chi proviene da India, Bangladesh e Sri Lanka e obbligo di quarantena e tampone per chi proviene dalla Gran Bretagna. - (PRIMAPRESS)