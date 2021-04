Regno Unito: immunità di gregge riaprono palestre e parrucchieri. Orari prolungati per distanziamento

(PRIMAPRESS) - REGNO UNITO - Dopo oltre tre mesi di chiusura forzata per la pandemia da Covid-19, da domani nel Regno Unito potranno riaprire anche le "attività non essenziali":negozi,palestre,parrucchieri e attività ricettive all'aperto. Per far rispettare le norme sul distanziamento sociale, in vigore fino al 21 giugno, il governo starebbe pensando a orari di apertura prolungati alle 22,da lunedì a sabato. Allo studio anche il ruolo che passaporti vaccinali o certificati Covid potrebbero avere a breve e medio termine. - (PRIMAPRESS)