Referendum burqa: la Svizzera dice no al viso coperto alla vigilia della Giornata delle donne

(PRIMAPRESS) - SVIZZERA - Gli elettori svizzeri hanno approvato con un referendum,seppur con un margine minimo,una legge che vieta la copertura del viso,sia con niqab che burqa delle donne musulmane,che con passamontagna e bandane usati nelle manifestazioni.Sono previste eccezioni per luoghi di culto. L'iniziativa è stata approvata con 52% dei voti. Lo scopo dichiarato era promuovere l'uguaglianza, la libertà e, in particolare, la sicurezza. Il voto è arrivato dopo anni di dibattito sulla scia di divieti simili varati in altri paesi. - (PRIMAPRESS)