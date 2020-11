Recovery Fund, von der Leyen: "Chi invoca lo stato di diritto può adire la Corte di Giustizia"

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - La polemica sollevata da alcuni paesi membri dell’Unione Europea, sullo “Stato di Diritto” ha sollecitato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ad intervenire senza mezzi termini sulle osservazioni di alcuni leader di paesi come Polonia ed Ungheria. “I leader Ue a luglio si sono accordati su un meccanismo di condizionalità per le violazioni dello stato di diritto e la clausola "è una cosa corretta, necessaria, proporzionale. Se qualcuno ha dubbi può adire alla Corte di Giustizia Europa”. Così la presidente della Commissione von der Leyen sul veto di Polonia e Ungheria a Bilancio e Recovery. Ma interviene anche sulla questione Covid, dice: vanno evitati gli errori fatti in estate,"un rilassamento celere e eccessivo delle misure diventa un rischio per una terza ondata dopo Natale" Sul vaccino: luce in fondo al tunnel. - (PRIMAPRESS)