Rebus coronavirus: immunità di gregge alla svedese, app italiana o CovidSafe australiana?

(PRIMAPRESS) - ROMA - Se i cittadini italiani erano confusi sulle diverse teorie circolate anche da parte degli scienziati, ieri si è aggiunta anche la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) indicando la Svezia come probabile modello di convivenza con il virus. Nelle settimane scorse la Svezia era stata additata come il paese che aveva preferito l’immunità di gregge al lockdown pur con 19.621 casi positivi al virus e 2.355 decessi per Covid-19 posizionandolo al 10 posto della classifica europea.

L'organizzazione mondiale della Sanità invece non ha dubbi, e durante il consueto briefing sulla pandemia ha spiazzato la comunità internazionale. "La gente pensa che la Svezia non abbia fatto nulla, non potrebbe essere più falso", ha detto il capo del Programma di emergenze sanitarie, Mike Ryan. E ha continuato: "La Svezia ha messo in atto misure di salute pubblica molto forti. Quello che hanno fatto di diverso è che si sono basati su un rapporto di fiducia con la cittadinanza". La questione è rimbalzata in tutti i paesi compresa l’Italia influenzando l’opinione pubblica ma anche le regioni che si sono rifiutate di continuare a rischiare di perdere il contatto con il mercato del lavoro perseverando nel ferreo confinamento decretato con l’ultimo provvedimento del Presidente del Consiglio.

Ma se l’Oms ha aperto gli occhi delle regioni, a far scricchiolare la tenuta della credibilità dell’esecutivo, è arrivata anche la questione dell’app “Immuni” approvata ieri dal consiglio dei Ministri e che non convince sul piano della privacy. Un’altro paese che stava avviando, più o meno la stessa modalità, dell’Italia, ha fatto marcia indietro sull’introduzione dell’app per la tracciabilità riconoscendo la difficoltà di conservare la legittimità della privacy: è Israele. Strada completamente diversa, come si legge nell’informato sito Infosec News, diretto da Umberto Rapetto, è quella percorsa dall’Australia. Con CovidSafe, il governo di Canberra che in modo garbato invita a registrarsi ma assicurando la crittografia di un codice personalizzato solo per l’utente registrato ed inoltre il dato viene archiviato solo per il ciclo di tempo necessario all’incrocio dei test. - (PRIMAPRESS)