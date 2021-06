Protasevich, il blogger “dirottato” dal volo Ryanair e arrestato, cambia idea sulla politica di Lukashenko

(PRIMAPRESS) - MINSK - Protasevich il giovane blogger e attivista politico arrestatato 10 giorni fa dalle autorità bielorusse, dopo aver dirottato il volo Ryanair dove viaggiava, ha fatto una discutibile ed improvvisa marcia indietro sulle sue dichiarazioni politiche. La sua detenzione gli ha fatto cambiare completamente idea sul governo di Lukashenko.

Roman Protasevich in un'intervista Tv fa autocritica per le "rivolte di massa" contro il governo di Alexander Lukashenko. Il 26enne blogger ha espresso anche parole di apprezzamento per l'uomo forte di Minsk:"Molte cose per cui Alexsander Lukashenko è criticato sono solo un tentativo di fare pressioni su di lui". Rammaricato poi per aver organizzato le proteste, che sarebbero fomentate da Paesi stranieri per motivi politici. - (PRIMAPRESS)