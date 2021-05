Pena di morte: il South Carolina verso le legge sulla fucilazione come in Missipi, Oklahoma e Utah

(PRIMAPRESS) - USA - La South Carolina ha varato una legge che prevede la possibilità di utilizzare il plotone d'esecuzione per sopprimere i condannati a morte in mancanza del mix di farmaci per l'iniezione letale. Il condannato potrà scegliere fra la sedia elettrica, opzione già prevista dalle leggi dello Stato, e la fucilazione. La nuova legge avrà bisogno di un passaggio in Senato e dovrà esser firmata dal governatore dello Stato. La fucilazione è prevista giù in Missisippi, Oklahoma e Utah. - (PRIMAPRESS)