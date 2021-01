Pechino: un team di esperti dell'Oms arriva in Cina per studiare le origini del Covid

(PRIMAPRESS) - PECHINO - La settimana scorsa una delegazione di membri Oms avevano già preparato le valige per la partenza alla volta di Pechino ma erano stati fermati dal governo Cinese perchè non erano stati ancora predisposti i visti. L'obiettivo della visita era un sopralluogo per capire qualcosa di più sul virus che ha scatenato la pandemia mondiale. Ora finalmente c'è l'ok cinese per aprire le porte al team di esperti dell'Oms. La missione inizierà giovedì.Gli esperti condurranno "ricerche congiunte con gli scienziati cinesi sull'origine del Covid-19", ha detto il ministro della Salute cinese. E' trascorso un anno dall'annuncio della prima morte in Cina causata dal coronavirus che in questi 12 mesi ha ucciso 1,9 milioni di persone nel mondo. - (PRIMAPRESS)