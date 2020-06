Pechino: l'emergenza sanitaria passa al livello 2. Chiuse le scuole e soppressi i voli aerei

(PRIMAPRESS) - PECHINO (CINA) - Ancora un volta il governo di Pechino ha sottovalutato i rischi della pandemia da coronavirus. Questa seconda ondata scoppiata nella capitale cinese ha mostrato il ventre molle del colosso asiatico verso un sistema di controllo della tracciabilità alimentare. La metropoli ha dichiarato lo stato di massima allerta dopo i nuovi focolai di coronavirus in alcuni grandi mercati rionali. Ed ora diversi quartieri sono confinati e si teme che gli oltre 100 casi di Covid-19, finora registrati, possano crescere nelle prossime ore.

Tant’è, come riporta il People’s Daily di Pechino, sono stati cancellati almeno 1.255 voli, passando dal livello 3 al livello 2 di risposta all'emergenza sanitaria. Allo stesso tempo è stata disposta la chiusura delle scuole primarie e secondarie valutando come grave la situazione. - (PRIMAPRESS)