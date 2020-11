Pechino: il braccio di ferro del governo cinese con i deputati di Hong Kong dopo le dimissioni

(PRIMAPRESS) - PECHINO - La Cina condanna le dimissioni dei 15 deputati pro-democrazia del Parlamento di Hong Kong, dopo la cacciata dei 4 deputati del Civil Party accusati di "mancanza di patriottismo". Per Pechino le dimissioni sono una"farsa", una"sfida aperta" alla sua autorità e alla Costituzione dell'ex colonia britannica. "Se i deputati puntano a usare le dimissioni per un'opposizione radicale e per sollecitare un'influenza esterna, hanno fatto male i loro conti",si legge in una nota dell'Ufficio per gli affari di Hong Kong e Macao.L'autoritarismo di Pechino nei confronti di Hong Kong dovrà chiamare in causa l'Onu. - (PRIMAPRESS)