Spy-story francese: il ministro delle Forze Armate, Florence Parly rivela la fuga di informazioni alla Russia

(PRIMAPRESS) - PARIGI - In una intervista sul canale televisivo Europe 1, il ministro delle Forze armate Florence Parly ha annunciato che il governo ha intrapreso un'azione legale contro un ufficiale dell'esercito francese. "Quello che posso confermare è che un alto ufficiale sta affrontando procedimenti legali per una violazione della sicurezza", ha detto la ministra.

Il soldato in questione, sarebbe un tenente colonnello sospettato di aver trasmesso documenti o informazioni altamente sensibili alla Russia, un paese di cui si dice parli correntemente la lingua.

Il 22 luglio, il Ministero delle Forze Armate aveva già denunciato ai tribunali questi "fatti che potrebbero causare gravi violazioni della sicurezza". A seguito di un'indagine da parte della procura di Parigi, il 29 luglio scorso, poi, è stata aperta ufficialmente un'indagine giudiziaria per l'accusa di "tradimento da parte dell'intelligence con una potenza straniera" ed è partita la "raccolta di informazioni per consegnarle a una potenza straniera", ha riferito al media Figaro una fonte giudiziaria. - (PRIMAPRESS)