Pandemia: Israele e Brasile, i due volti della lotta al Covid che scriveranno la storia

Israele e Brasile sono i due volti della pandemia e dei governi che l'hanno gestita con due approcci diversi. Scienza, rigore e campagna di vaccinazione veloce e sistematica consente ad Israele di passare alla fase di liberazione dalla mascherina protettiva all'aperto ma di continuare a tenerla in pubblico. La nuova norma scatta da domenica come ha confermato il ministero della Sanità.

Altro scenario In Brasile con oltre 3.000 morti al giorno per Covid e sempre più under 40 in terapia intensiva. Preoccupano i bambini: tra febbraio 2020 e il 15 marzo 2021 il virus ha ucciso ufficialmente 852 bimbi fino a 9 anni di età, e 518 neonati. Ma il dato non è completo: a molti non è stato effettuato un tampone perché non disponibili. Si stimano 2.060 piccoli morti fino a 9 anni e 1.302 neonati. La situazione è drammatica: pazienti intubati senza sedativi in varie città perché le scorte sono esaurite. Medici senza frontiere:una "Catastrofe umanitaria" che per molti ha un responsabile e si chiama Jair Bolsonaro.