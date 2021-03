Pandemia: il Regno Unito termina la fase "Stay at Home" sulla spinta di 30 milioni di vaccinati

(PRIMAPRESS) - LONDRA - E' il primo paese a riparire qualche pezzo di ritorno alla vita sociale. Con 30 milioni di vaccinati, finisce oggi nel Regno Unito la fase "Stay at home" della pandemia: è di nuovo possibile incontrarsi all'aperto in 6 persone o due famiglie e tornare a praticare sport di squadra organizzati. In quello che è stato battezzato "Happy Monday", il primo ministro Johnson invita però alla cautela:"Speriamo che l' allentamento dia il via a una grande estate sportiva britannica, ma tutti devono continuare a rispettare regole e misure sanitarie",dice. Scuole riaperte l'8 marzo,tra 15 giorni i parrucchieri. - (PRIMAPRESS)