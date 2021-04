Oms, arriva la raccomandazione ferrea di utilizzare prima e seconda dose dello stesso vaccino

(PRIMAPRESS) - GINEVRA - L'Oms ribadisce di non poter raccomandare un cambio del vaccino anti-Covid tra prima e seconda dose. "Non ci sono dati adeguati per dire se questa scelta può essere fatta",dice la portavoce illustrando le conclusioni degli esperti. La Ue avverte:"Non c'è ragione di fermare la somministrazione della II dose dose AstraZeneca. Serve approccio coerente". Intanto, però, Parigi ha sospeso AstraZeneca sotto i 55 anni e chi, in questa fascia, lo ha già ricevuto in prima dose sarà vaccinato con un altro tipo di vaccino alla seconda,dice il ministro alla Salute ma da Bruxelles arriva la precisazione che rafforza la raccomandazione dell'OMS. - (PRIMAPRESS)