Omicidio Halimi: la sentenza shock della Corte Costituzionale francese e i sit-in di protesta

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Dopo il verdetto della corte di Cassazione francese che ha confermato la non punibilità di Kobili Traoré per l'omicidio di Sarah Halimi, nel 2017 a Parigi, manifestazioni a Roma, Londra e New York,oltre che in Francia e a Tel Aviv. Sarah Halimi,65 anni,ebrea francese,madre di 3 figli e medico in pensione, fu picchiata in casa e gettata dalla finestra dal suo vicino Kobili Traoré: dopo l'omicidio urlò Allah u akbar e rivendicò l'assassinio. Scagionato perché "drogato di marijuana, non penalmente responsabile delle sue azioni". Una sentenza che mostra un vuoto legislativo nell'ordinamento giuridico francese che potrebbe aprire una falla enorme nei giudizi dei tribunali ordinari. - (PRIMAPRESS)