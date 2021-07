Olympic Games Tokyo 2020: la mappa completa degli sponsor che diserteranno l’opening ceremony

(PRIMAPRESS) - TOKYO - Il grande backdrop sistemato all'interno della sede del Cio della capitale giapponese, mostra ancora tutti i brand che avevano dato la loro adesione a supportare i Giochi Olimpici. Oltre due terzi di quei marchi si sono tirati indietro per paura che virus e contestazioni di chi avrebbe voluto ancora spostare l'appuntamento, facessero un effetto boomerang in pubblicità. Una decisione per certi versi comprensibile ma un pò meno nel caso di chi non farà passare spot sulle tv giapponesi ma ha pianificato campagne sul resto del mondo.

Molti grandi nomi di Japan Inc., inclusi gli sponsor ufficiali delle Olimpiadi di Tokyo, non invieranno i loro alti funzionari alla cerimonia di apertura del 23 luglio.

Le società hanno citato la politica di non partecipazione nella maggior parte delle sedi dei Giochi e la necessità di impedire ai loro dirigenti di contrarre il nuovo coronavirus.

Ma alcuni funzionari dell'azienda hanno affermato di temere un possibile contraccolpo da parte del pubblico perché i sondaggi mostrano che la maggioranza degli elettori si oppone allo svolgimento dei Giochi estivi durante la pandemia di COVID-19.

Anche i tre principali gruppi economici giapponesi hanno scelto di saltare la cerimonia di apertura.

"Mi è stato chiesto di partecipare, ma non lo farò", ha detto in una conferenza stampa il 20 luglio Masakazu Tokura, a capo della lobby economica più potente del paese, Keidanren (Japan Business Federation). "Vorrei godermi le Olimpiadi. a casa con la mia famiglia come un normale cittadino”.

Ha aggiunto che Keidanren ha informato gli organizzatori olimpici della decisione il 16 luglio.

Anche Kengo Sakurada, presidente di Keizai Doyukai (Associazione giapponese dei dirigenti aziendali), e Akio Mimura, a capo della Camera di commercio e industria giapponese, non si presenteranno alla cerimonia.

Tra gli sponsor ufficiali, Panasonic Corp. e Procter & Gamble Co. hanno dichiarato il 20 luglio che non invieranno i propri dirigenti alla cerimonia di apertura.

Toyota Motor Corp. il giorno precedente ha detto che il suo presidente, Akio Toyoda, e altri funzionari salteranno l'evento.

Ma Kazuhiro Tsuga, presidente di Panasonic, prenderà parte alla cerimonia di apertura come vicepresidente del comitato organizzatore olimpico.

Tra gli altri sponsor, Fujio Mitarai, presidente e presidente di Canon Inc., parteciperà alla cerimonia come presidente onorario del comitato organizzatore, mentre NEC Corp. e Fujitsu Ltd. hanno deciso di non inviare i loro alti funzionari all'evento.

Anche i funzionari di Toto Ltd., Recruit Holdings Co., Nippon Telegraph and Telephone Corp. e Nomura Holdings Inc. stanno pianificando di saltare la cerimonia di apertura.

Un funzionario di uno degli sponsor ha affermato che la società ha tenuto conto del fatto che molte persone vogliono che i Giochi di Tokyo vengano nuovamente rinviati o annullati per impedire la diffusione del nuovo coronavirus.

"Non vogliamo che i nostri funzionari attirino attenzioni indesiderate partecipando alla cerimonia senza fan sugli spalti", ha detto il funzionario.

Tuttavia, gli sponsor sono divisi sull'opportunità di eseguire spot televisivi relativi alle Olimpiadi.

Toyota ha annunciato che non trasmetterà tali annunci in Giappone, ma molti altri sponsor hanno affermato che li trasmetteranno come previsto. Alcuni sono già stati mandati in onda.

In un annuncio che Asahi Breweries Ltd. ha iniziato a trasmettere il 10 luglio, le persone con in mano lattine o bicchieri di birra esultano mentre guardano gli atleti in TV o al computer invece di vederli dal vivo nei luoghi della competizione.