Neil Young trascina Trump in Tribunale per aver utilizzato suoi brani per la campagna elettorale

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Dopo la procedura giudiziaria aperta nei confronti della società immobiliare di Donald Trump, gestita dai suoi figli dalla sua elezione a presidente Usa, ora arriva una denuncia dell’artista Neil Young che porterà lo staff della campagna elettorale di Trump in tribunale con l’accusa di aver usato illegalmente utilizzato due sue canzoni: Rockin' in the Free World e Devil's Sidewalk. I due brani hanno fatto da colonna sonora al comizio di Tulsa, in Oklahoma e il 4 luglio al Monte Rushmore. Non è una "mancanza di rispetto verso i diritti dei cittadini americani, liberi di sostenere il candidato che vogliono" spiega l'avvocato del musicista, "ma Young non consente che le sue canzoni siano usate per una campagna divisiva e anti americana di odio e ignoranza". Young è canadese, naturalizzato Usa. - (PRIMAPRESS)