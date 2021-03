Myanmar: scomparso un giornalista birmano della Bbc. Forse sequestrato da “servizi”

(PRIMAPRESS) - MYANMAR - Un giornalista birmano della Bbc è "scomparso", dopo essere stato portato via da uomini non identificati. Lo rende noto la stessa Bbc, che esprime "profonda preoccupazione" per la sua sicurezza. "Bbc prende con estrema serietà la sicurezza di tutto il suo staff in Birmani e sta facendo il possibile per ritrovare Aung Thura", scrive l'emittente e chiede aiuto alle autorità "per localizzarlo e confermare che è al sicuro". Nel Paese è stato intanto arrestato il portavoce del partito di San Suu Kyi. - (PRIMAPRESS)