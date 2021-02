Myanmar: l’Unione Europea e la Gran Bretagna chiedono all’Onu un vertice sul golpe

(PRIMAPRESS) - ROMA - l'Unione Europea ma anche la Gran Bretagna chiedono una riunione ad hoc del Consiglio dei diritti umani Onu sul caso del golpe in Myanmar. Lo ha riferito l'ambasciatore britannico a Ginevra Braithwaite. "Abbiamo presentato una richiesta per una sessione speciale sulle implicazioni per i diritti umani della crisi in Myanmar", ha detto il diplomatico. Nel Paese, teatro di un colpo di stato militare, non si placano le proteste durante le quali la polizia ha usato idranti contro i manifestanti. - (PRIMAPRESS)