Missioni Afganistan e Iran: gli Usa si ritirano. Guerini (Difesa): "Noi intendiamo decidere con i paesi partner della Nato"

(PRIMAPRESS) - ROMA - La decisione americana di ritirare le truppe da Afghanistan e Iran è presa e lo era già da tempo anche se era stato fissato un tempo per un ritiro graduale. Sul fronte italiano, il ministro della Difesa Guerini in audizione in Parlamento ha detto: "Alla luce delle condizioni di garanzia attraverso le quali la missione continua, penso che l'Italia continuerà a fare la propria parte". Poi ha aggiunto di averne parlato con Stoltenberg, segretario generale della Nato,spiegando che l'Italia intende"decidere insieme"ai Paesi partner i passi da affrontare. La Nato deciderà a febbraio se e come proseguire la missione. - (PRIMAPRESS)