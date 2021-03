Ministri Usa: eletta la nativa americana Debra Haaland. È la prima volta nella storia del paese

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Con 51 sì e 40 no, il Senato ha eletto la progressista Debra Haaland come la prima ministra nativa americana della storia Usa. Haaland, nativa del New Mexico, Guiderà l'Interior department che sovrintende ad un quinto delle terre federali americane, compresa una larga fetta della produzione nazionale di gas petrolio e minerali. L'esponente progressista è stata molto osteggiata dai repubblicani, timorosi che il suo attivismo contro i combustibili fossili possa danneggiare l'economia visto che dovrà realizzare l'ambizioso progetto ambientale di Biden. - (PRIMAPRESS)