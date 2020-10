Mike Ryan (Oms): "Lockdown inevitabili senza rafforzamento dei sistemi di sorveglianza con test e tracciamenti"

(PRIMAPRESS) - GINEVRA - Non sono tranquillizzanti le dichiarazioni che arrivano dall’Oms sulla diffusione del virus a livello mondiale. Secondo il direttore esecutivo del Programma per le emergenze sanitarie dell' Organizzazione mondiale della Sanità, Mike Ryan,"gran parte della popolazione mondiale è ancora esposta al virus",e i lockdown "potrebbero essere inevitabili dove la malattia è di nuovo fuori controllo". Inoltre, per Ryan, i Paesi dovrebbero concentrarsi non solo sulle misure restrittive, ma anche sul rafforzamento di sistemi di sorveglianza, test e tracciamento dei contatti e garanzia del coinvolgimento della popolazione. - (PRIMAPRESS)