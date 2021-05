Migranti: l'assedio di Ceuta con 8 mila profughi nella disputa tra Spagna e Marocco sul Sahara Occidentale

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - L'Europa "non si farà intimidire da nessuno" dopo l'ondata di migranti che ha raggiunto l'enclave spagnola di Ceuta. Così il vice presidente della Commissione Ue Schinas alla radio spagnola A Ceuta-territorio spagnolo in Maroccosono entrate oltre 8mila persone in 48 ore, superando il confine marocchino normalmente blindatissimo e ora, forse per una ritorsione di Rabat contro Madrid, improvvisamente lasco. "L'Europa non sarà vittima di tattiche -ha poi detto Schinas-ed è solidale con Ceuta e Spagna.Serve soluzione europea". Ma perchè sta accadendo tutto questo? Le ragioni sono da individuare in una disputa tra Spagna e Marocco sul Sahara occidentale. Le relazioni tra Madrid e il governo della capitale Rabat si sono degradate da fine aprile quando la Spagna ha accolto il capo del Fronte Polisario (gli indipendentisti del Sahara occidentale), Brahim Ghali, per delle cure mediche che gli sono state prestate. Una questione che poteva essere risolta con una più intensa attività diplomatica invece di creare una delle più grandi emergenze migratorie degli ultimi mesi. - (PRIMAPRESS)