Migranti, Kurz (Premier Austria): “La redistribuzione ha fallito. Bisogna bloccare i confini esterni”

VIENNA - Mentre il governo italiano sta meditando di cancellare il DL Sicurezza voluto dall'ex ministro Salvini per arginare l'arrivo di migranti, dall'Austria arriva un segnale chiaro circa il fallimento della redistribuzione dei richiedenti asilo all'interno dell'Unione europea. "La redistribuzione ha fallito". Lo ha detto il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz in un'intervista esclusiva alla France Press. "Pensiamo che la distribuzione in Europa (dei richiedenti asilo) abbia fallito e molti Stati la rifiutano. Così non funzionerà", ha detto Kurz, riferendosi ai Paesi dell'Europa centrale che rifiutano di accettare migranti arrivati in Grecia o in Italia. "Non funzionerà in questo modo, ma proteggendo meglio i confini esterni, combattendo insieme contro i trafficanti e inviando gli aiuti nei Paesi di provenienza", ha aggiunto Kurz.