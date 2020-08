Lo Stato di New York fa causa alla lobby delle armi (NRA) per finanziamenti illeciti alla politica

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Si apre una falla nella potente lobby delle armi contro la quale, nonostante le polemiche per l’eccessivo uso in America, sia senatori democratici che repubblicani non erano mai riusciti a scalfire. Ma ora a chiedere lo scioglimento della National Rifle Association (Nra), grande sostenitrice di Trump, è lo stato di New York, con il procuratore Letitia James che accusa la leadership dell'associazione di essersi macchiata di gravi reati finanziari, avendo in particolare usato le risorse comuni per scopi personali. Almeno 64 milioni di dollari bruciati in soli 3 anni, per arricchire se stessi, i familiari, gli amici e gli alleati politici, in violazione delle leggi federali e statali. - (PRIMAPRESS)