Libia, Williams (Unsmil): "Passi in avanti significativi per le elezioni presidenziali"

(PRIMAPRESS) - LIBIA - Accelerare sulla data delle elezioni presidenziali in Libia. La rappresentante speciale del segretario generale dell'Onu e capo ad interim dell'Unsmil (United Nations Support Mission in Lybia), Stephanie Williams, ha annunciato che "durante il Forum del Dialogo politico libico in Tunisia sono stati compiuti dei passi in avanti". In conferenza stampa a Tunisi, Williams ha dichiarato che "i partecipanti al Forum hanno raggiunto un accordo preliminare per mettere fine alla fase di transizione e indire elezioni presidenziali e parlamentari trasparenti in un periodo non superiore ai 18 mesi" nello spaccato Paese nordafricano. La missione Onu in Libia, creata nel 2011 con la guerra civile libica, ha una funzione esclsivamente di mediazione politica. - (PRIMAPRESS)