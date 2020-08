Le "verdi" Seychelles celebrano i 250 anni dal loro primo insediamento nell'sola di St.Anne

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le Seychelles festeggiano il loro 250esimo anniversario dal primo insediamento nell’arcipelago. Una data rilevante per la cultura Creola. Per la maggior parte della storia dell’uomo le Isole Seychelles sono rimaste disabitate e selvagge e la storia di questa nazione nasce con l’arrivo della prima colonia francese, stabilitasi sulla piccola isola di Ste Anne. Era il 27 agosto del 1770 quando questi primi 28 coloni sbarcarono dal vascello Telemaque per “conquistare” una terra allora remota e straniera. Questi primi abitanti delle Seychelles erano 15 coloni bianchi, 7 schiavi, 5 indiani e 1 una donna di colore: anche da loro come da tutti i coloni che poi li hanno raggiunti è nata quella che è nota oggi come la cultura Creola delle Seychelles. L'isola di Sainte Anne è la più grande delle otto isole del Parco Nazionale Marino Ste Anne delle Seychelles. Queste isole fanno parte del distretto di Mont Fleuri alle Seychelles. Si trova a 4 km dalla costa orientale di Mahé e presenta un'abbondante vegetazione tropicale. - (PRIMAPRESS)