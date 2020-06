La Serbia oggi al voto con una probabile vittoria del presidente Vucic (Sns) e del suo alleato di governo (Sps)

(PRIMAPRESS) - SERBIA - La Serbia, il paese balcanico del sud-est dell’Europa, questa mattina ha aperto i seggi per le elezioni politiche e amministrative. Erano state rinviate di due mesi fa per l’emergenza sanitaria da pandemia per il Covid-19.

Secondo le previsioni, sono i conservatori del Partito del progresso serbo (Sns) del presidente Vucic ad essere in testa nei sondaggi mentre l'altro partito che dovrebbe raccogliere maggiori consensi è il Partito socialista (Sps) del ministro degli Esteri Dacic, già alleato di governo di Vucic. I partiti d'opposizione parlano di una campagna condotta senza regole democratiche.