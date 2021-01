La poetessa afroamericana Amanda Gorman dopo l’insediamento di Biden arriva sotto i riflettori del Super Bowl

(PRIMAPRESS) - USA - Amanda Gorman, la giovane poetessa in giallo che era stata acclamata all'Inaguration Day, il giorno dell'insediamento del presidente Joe Biden, torna sotto le luci dei riflettori del 55mo Super Bowling. In programma il 7 febbraio a Tampa in Florida nel match tra i Buccaneers ed i Kansas City Chiefs. La poetessa afroamericana fara da modella-testimonial per la NFI, la lega professionistica del football. Gorman dopo la sua uscita "presidenziale" ha raggiunto oltre un milione e 400 mila follower su Twitter ed ha appena firmato un contratto con Img l'agenzia di modelle di New York nella cui scuderia ci sono Bella Hadid e Flo.

Gorman leggerà una poesia prima della partita, nel corso della cerimonia che renderà onore a persone che hanno fatto cose straordinarie. Tra queste, un insegnante che ha raccolto laptop per darli a studenti poveri costretti a casa per la pandemia e un'infermiera che si è occupata di pazienti affetti da Covid. La poesia "The hill we climb", letta da Gorman durante la cerimonia di insediamento del presidente Joe Biden, è risultata la più venduta su Amazon.