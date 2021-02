La Negoziatrice vaccini dell'Ue, Gallina assicura: "Entro l'estate la copertura del 70% di vaccinazioni"

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Nell'Unione europea "avremo tutto l'ammontare di dosi per raggiungere il target del 70% di vaccinazioni entro l' estate". Lo assicura la negoziatrice per i vaccini dell'Ue, Gallina, in una audizione al Parlamento europeo. Solo nel secondo trimestre, spiega, arriveranno "300 milioni di dosi" da aggiungere ai "100 milioni del primo". Quindi sarà possibile aver immunizzato all'incirca 200 milioni di persone, già alla fine del secondo trimestre.Poi afferma: "Ci sono clausole di risarcimento" nei contratti per mancate consegne. - (PRIMAPRESS)