La cattolica praticante Amy Coney Barrett scelta da Trump per coprire il ruolo di giudice della Corte Suprema

(PRIMAPRESS) - USA - Trump ha scelto chi rimpiazzerà il giudice Ruth Bader Ginsburg alla Corte Suprema degli Usa: Amy Coney Barrett, giudice della corte d'appello di Chicago ed ex assistente del defunto giudice conservatore della Corte Suprema Scalia Nata e cresciuta a New Orleans,48 anni, nota per le sue posizioni anti abortiste. Sposata con Jesse M. Barrett, partner di SouthBank Legal: hanno 7 figli. Cattolica romana praticante. Fonti repubblicane non escludono che il presidente possa cambiare idea all'ultimo minuto. Domani l'annuncio. - (PRIMAPRESS)