L'Uefa Europa Trophy Tour raccoglie oltre 2mila scarpe di calcio per il campo profughi di Za'atari in Giordania

(PRIMAPRESS) - MILANO - Kia Motors Corporation e UEFA hanno raggiunto l’obiettivo che l’azienda automobilistica e l’organizzazione calcistica erano dati con il progetto “UEFA Europa Trophy Tour”: raccogliere oltre 2.000 paia di scarpe da calcio da mettere ai piedi dei giovani che vivono nel campo profughi di Za'atari, in Giordania. Un gesto simbolico per attirare l’attenzione sulla fragilità della condizione di vita di quella comunità e dar loro una speranza.

Il Tour prevedeva visite nelle scuole, nei club di squadre di calcio e in importanti punti di ritrovo calcistici in varie città d'Europa, in cui partecipavano ex calciatori professionisti in veste di ambasciatori di eventi locali. Dopo le prime due tappe a Francoforte e Barcellona, che hanno riscosso notevole successo, il Tour si è dovuto fermare inaspettatamente a causa della pandemia di COVID-19.

Per assicurare la gioia di questo evento ai bambini nelle successive tappe programmate ma forzatamente annullate, Kia e UEFA hanno pensato e realizzato lezioni di calcio online per consentire alla campagna di solidarietà di proseguire nel raggiungimento del suo obiettivo: quello di raccogliere un numero importante di scarpe da calcio. - (PRIMAPRESS)