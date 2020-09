L'Oms promuove oggi 4 settembre la Giornata Mondiale della Sessualità ma i tabù sono ancora tanti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi 4 settembre si celebra la Giornata internazionale del benessere sessuale promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Un’occasione per ricordare quanto una buona e soddisfacente vita sessuale sia importante per la salute psico-fisica di tutti. Ma ce n’è davvero ancora bisogno nel 2020? In un’epoca di emancipazione sessuale, parità dei diritti, sdoganamento della libertà di scegliere se e per quanto e con chi avere rapporti? A remare contro, secondo vari studi tra i quali una recente ricerca di Dottori.it, sito e app per la prenotazione di visite specialistiche in tutta Italia, ci sono ancora parecchi tabu. - (PRIMAPRESS)