L'Irlanda è il primo paese europeo a ripristinare il lockdown. Finora ha registrato 1.850 decessi

(PRIMAPRESS) - DUBLINO - Il premier Micheal Martin, lo aveva annunciato e questa notte l’Irlanda sarà il primo Paese europeo a ripristinare il lockdown, seguito venerdì dal Galles, mentre la Spagna sta valutando di imporre il coprifuoco notturno, sull’esempio di Francia e Slovenia. Secondo quanto aveva dichiarato nei giorni scorsi il direttore per le emergenze dell’Oms, Michael Ryan, l’aumento esponenziale dei casi di coronavirus nell’emisfero settentrionale è dovuto al fatto che le persone entrate in contatto con un contagiato «non sono state messe in quarantena per un periodo adeguato». Certo, «non è accaduto ovunque e in modo sistematico, ma sono convinto che sia la principale ragione per la quale stiamo vedendo dei numeri così alti», ha spiegato Ryan, precisando che nella metà dei 48 paesi dell’area Europa che fanno parte dell’agenzia dell’Onu i casi di Covid-19 sono aumentati del 50%. L’Irlanda, che ha registrato finora quasi 51 mila casi e oltre 1.850 morti, sospenderà le attività non essenziali per sei settimane, tranne le scuole e le strutture per l’infanzia perché, ha detto Martin, «non possiamo e non permetteremo che il futuro dei nostri bambini e dei giovani diventi un’altra vittima di questa malattia». - (PRIMAPRESS)