L’apertura del Giochi Olimpici di Tokyo nell’occhio del ciclone per i casi di Covid già manifestati

(PRIMAPRESS) - TOKYO - La cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici di Tokyo è un vero rompicapo per le autorità giapponesi preoccupate dall'arrivo di atleti che presentavano sintomi da Covid. Le delegazioni di Brasile e alcune rappresentanze africane hanno già dovuto fare ricorso ad una ospedalizzazione. Esclusi alla partenza anche il tennista australiano Alex de Minardi ed il giocatore di basket Liz Cambage. Una situazione che ha condizionato i preparativi olimpici di molte squadre.

Il picco di infezioni da Covid che potrebbe evidenziarsi fa andare avanti il governo giapponese che resiste a un blocco completo, ma non blocca le polemiche delle stesse rappresentanze straniere per l'assurdità di organizzare il più grande raduno sportivo del mondo in mezzo a una pandemia che rischia di falsare i risultati di questi giochi 2020. - (PRIMAPRESS)